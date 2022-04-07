В Беларуси ввели госрегулирование цен на туалетную бумагу, мыло и подгузники 14 7.04.2022, 20:26

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Лукашисты испугались дефицита?

В Беларуси введено госрегулирование цен на отдельные непродовольственные товары, сообщает zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу «правительства» Беларуси.

Такие меры были приняты «для поддержания ценовой стабильности на потребительском рынке» и исключения возможного спекулятивного роста цен и дефицита по отдельным товарным позициям.

Госрегулирование цен введено на мыло, туалетную бумагу, салфетки бумажные, подгузники, гигиенические пакеты, порошковые синтетические моющие и чистящие средства, зубную пасту, обувь для детей, чулочно-носочные изделия для детей.

«В целях минимизации роста отпускных цен снижены на 5% предельные размеры оптовых и торговых надбавок на мясо (говядина и свинина на кости, куры (тушка), хлеб, макаронные издели», — сообщает пресс-служба.

Размеры надбавок согласованы с представителями крупных розничных сетей. Также продолжает свое действие ранее подписанное соглашение с торговыми сетями о предоставлении скидок социально не защищенным категориям граждан.

Кроме того правительство внесло поправки в ценовое регулирование плодоовощной продукции.

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