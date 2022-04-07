Украинские силы ПВО будут сбивать самолеты РФ при попытке попасть в Приднестровье

Украинские силы ПВО будут сбивать самолеты РФ при попытке попасть в Приднестровье14
- 7.04.2022, 21:47
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ВСУ не допустит перебрасывание военных самолетов России в ПМР.
Начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сенык заявил о готовности военных сбивать вражеские самолеты при попытке попасть на территорию непризнанного Приднестровья.
Об этом сообщает «Укринформ».
ВСУ не допустит перебрасывание военных самолетов России в ПМР. Российские оккупанты имеют вариант с использованием тираспольского аэродрома.
"Украинские силы ПВО будут сбивать военные и военно-транспортные самолеты ВС РФ над территорией Украины в случае попыток перебросить их в Тирасполь", – заверил полковник.