Украинские силы ПВО будут сбивать самолеты РФ при попытке попасть в Приднестровье 14 7.04.2022, 21:47

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ВСУ не допустит перебрасывание военных самолетов России в ПМР.

Начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сенык заявил о готовности военных сбивать вражеские самолеты при попытке попасть на территорию непризнанного Приднестровья.

Об этом сообщает «Укринформ».

ВСУ не допустит перебрасывание военных самолетов России в ПМР. Российские оккупанты имеют вариант с использованием тираспольского аэродрома.

"Украинские силы ПВО будут сбивать военные и военно-транспортные самолеты ВС РФ над территорией Украины в случае попыток перебросить их в Тирасполь", – заверил полковник.

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