закрыть
8 апреля 2022, пятница, 0:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси упала российская противокорабельная ракета Х-35УЭ

18
  • 7.04.2022, 22:10
  • 21,490
В Беларуси упала российская противокорабельная ракета Х-35УЭ

Российская противокорабельная ракета отвалилась от истребителя.

Об этом пишет телеграм-канал Беларускі Гаюн.

Как отмечает канал под Давид-Городком найдены обломки крылатой ракеты. Это произошло в районе 11:30 между деревнями Теребличи, Оздамичи и Ольгомель (Брестская область).

При детальном анализе снимков в соцсетях выяснилось, что под Давид-Городком упала тактическая дозвуковая противокорабельная ракета Х-35УЭ.

На каждом руле этих ракет присутствуют номера, у обломков ракет, найденных в Беларуси — это 06050. Также на корпусе есть надпись "Контрольный разъем", похожая и задняя часть ракеты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников