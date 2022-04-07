В Беларуси упала российская противокорабельная ракета Х-35УЭ

В Беларуси упала российская противокорабельная ракета Х-35УЭ18
- 7.04.2022, 22:10
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Российская противокорабельная ракета отвалилась от истребителя.
Об этом пишет телеграм-канал Беларускі Гаюн.
Как отмечает канал под Давид-Городком найдены обломки крылатой ракеты. Это произошло в районе 11:30 между деревнями Теребличи, Оздамичи и Ольгомель (Брестская область).
При детальном анализе снимков в соцсетях выяснилось, что под Давид-Городком упала тактическая дозвуковая противокорабельная ракета Х-35УЭ.
На каждом руле этих ракет присутствуют номера, у обломков ракет, найденных в Беларуси — это 06050. Также на корпусе есть надпись "Контрольный разъем", похожая и задняя часть ракеты.