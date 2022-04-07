Белорусы больше не получат новые рабочие визы и ВНЖ в Эстонии

Белорусы больше не получат новые рабочие визы и ВНЖ в Эстонии9
- 7.04.2022, 22:57
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И россияне тоже.
Правительство Эстонии одобрило санкции, которые приостанавливают выдачу виз и видов на жительство для работы и ведения бизнеса в стране, сообщает ERR.ee.
Государство не аннулирует уже выданные белорусам и россиянам ВНЖ и основания для работы в Эстонии. Человек может ходатайствовать о продлении документа или изменении основания для своего пребывания в Эстонии в соответствии с законом.
Таким образом, на основании уже выданного для работы ВНЖ гражданин Беларуси или России может оформить повторный вид на жительство для работы у другого работодателя.
По-прежнему в Эстонию можно приезжать по гуманитарным причинам, уточняет ERR.ee.
Напомним, 7 апреля парламент Латвии утвердил в окончательном чтении поправки к закону «Об эмиграции», предусматривающие введение до 30 июня 2023 года запрета на выдачу первичных временных видов на жительство гражданам Беларуси и России.