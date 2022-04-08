ВСУ полностью освободили Сумскую область от российских оккупантов

ВСУ полностью освободили Сумскую область от российских оккупантов1
- 8.04.2022, 7:32
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Украинцы выбили войска агрессора.
Территория Сумской области полностью свободна от русских оккупантов. Об этом на своей странице в Facebook руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
Он утверждает, что многочисленные взрывы, которые слышат жители региона ‒ результат работы спасателей и взрывотехников, которые обезвреживают оставленные российскими военными боеприпасы.
Также Живицкий рекомендует водителям ни в коем случае не съезжать на обочину, не пользоваться лесными дорогами и не подходить к уничтоженной технике либо бывшим местам стоянок оккупантов.