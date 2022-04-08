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Появилось новое видео-доказательство зверств российских оккупантов в Буче

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  • 8.04.2022, 8:00
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Появилось новое видео-доказательство зверств российских оккупантов в Буче

Запись с дрона охватывает период с 23 по 30 марта.

В открытом доступе появилось видео, которое доказывает, что мирных жителей в Буче Киевской области убили в то время, когда в городе стояли российские войска. Эта запись охватывает период с 23 по 30 марта.

Об этом сообщает «Медуза».

В распоряжении редакции оказались файлы, содержащие видеоролики высокого качества - на них запечатлены южные районы Бучи. Сама запись велась с дрона.

На записях можно увидеть тела убитых граждан, которые лежат на улице Яблонской, а также на нескольких соседних улицах города.

«Мы провели геолокацию расположения тел, и она полностью совпала с локацией тел, которые 1 и 2 апреля 2022 года, после отступления из города российских войск, украинские полицейские и журналисты сняли с земли на видео и фото. Важно отметить, что все погибшие, снятые с воздуха, лежат не просто на тех же местах, но и в тех же позах, что и на съемках с земли», - говорится в материале.

Данный ролик, наряду со спутниковыми снимками, обнародованными The New York Times, является важным доказательством совершения российскими оккупантами военных преступлений в Украине.

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