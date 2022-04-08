Российские военные покинули военный аэродром в белорусской Лиде

Российские военные покинули военный аэродром в белорусской Лиде1
- 8.04.2022, 8:19
Оттуда вылетали самолеты, чтобы бомбить города Украины.
С Лидского военного аэродрома вывезена вся техника, нет уже там и российской авиации, сообщает «Наша Нива».
С этого аэродрома вылетали российские самолеты бомбить Украину.
Ранее жители Беларуси наблюдали, как в сторону России вывозят ракетный комплекс «Искандер». Вероятно, эту технику будут перебрасывать на юго-восток Украины, где россияне готовят большое наступление.
Переброска техники из Беларуси свидетельствует о нехватке ресурсов в России после огромных потерь, понесенных ими за первые полтора месяца войны.