Пионтковский: Если последует неудача во время битвы за Донбасс, генералы будут убирать Путина 7 8.04.2022, 11:23

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Андрей Пионтковский

Наметился очень серьезный конфликт Генштаба России и главнокомандующего.

«После увиденного в Буче и других местах, где отступила российская армия, реакция Запада, США изменилась», — констатирует российский политолог Андрей Пионтковский в эфире канала «Украина 24». — «Во всяком случае, все политические препятствия к поставкам тяжелого оружия в Украину сняты.

Остались бюрократические вопросы. В ближайшие две недели разворачивается решающая битва этой войны — битва за Донбасс. Путину отчаянно необходима какая-то видимость успеха, чтобы продать это и зомбированному телевизором населению, и своему окружению, да и самому себе.

Ведь уже наметился очень серьезный конфликт Генштаба и главнокомандующего. Удачей будет считаться взятие Харькова, но большинство военных экспертов считают, что это невозможно. У них просто не хватит ресурсов, они и так собрали все — из Абхазии, Осетии, Африки, границ Афганистана и Таджикистана.

Они поняли, что в классической позиционной войне никаких успехов добиться не могут, Киев они не возьмут. Я не понимаю, как они собираются брать Харьков. Поэтому им остается то, что они делают — жестокое уничтожение. Размах злодеяний больше, чем во время Чеченской войны, хотя там совершалось достаточно преступлений против человечности.

Но если последует вторая неудача во время этой битвы за Донбасс, конфликт Генштаба и главнокомандующего перейдет в открытую фазу, и Путин уже будет убирать генералов. Или генералы будут убирать Путина».

Политолог особо обратил внимание на изменившуюся позицию США.

— В последнем выступлении Блинкен и еще один представитель Пентагона впервые за время войны произнесли слово «победа». Обычно риторика была такой: мы должны снабжать Украину вооружением, чтобы она эффективно сопротивлялась и выстояла. А тут Блинкен впервые сказал, что Украина вполне способна победить в этой войне. Кажется, эта установка Америки на победу Украины — это самый главный перелом в настроениях в Вашингтоне.

Ожидается тяжелая битва и абсолютно необходимы именно поставки тяжелого оружия, дальнобойной артиллерии, самолетов. Будем надеяться, что это все будет поставлено.

Что касается самой Украины, то тут не может быть никаких вопросов. Согласно опросу общественного мнения, 91% украинцев уверены в победе, 8% колеблются и только 1% не верит в победу. Такой народ победить невозможно! Но ему нужно самое современное оружие, — подчеркнул Пионтковский.

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