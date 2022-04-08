Оккупанты обстреляли вокзал в Краматорске: более 30 человек погибли и более 100 ранено 8.04.2022, 12:13

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Удар по массовому скоплению мирных людей был нанесен ракетой с кассетным боеприпасом.

В железнодорожный вокзал Краматорска Донецкой области попали две ракеты оккупантов, в результате чего в настоящее время известно о 30 погибших, более 100 человек получили ранения.

Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин, передает УНИАН.

"На железнодорожный вокзал Краматорска прилетело 2 ракеты. Есть пострадавшие", - отметил он.

"Это целенаправленный удар по пассажирской инфраструктуре железной дороги и жителям города Краматорск", - отметил он.

Между тем глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты ударили по вокзалу кассетным "Искандером". "Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей", - сообщил Кириленко.

Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, поскольку происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области.

"Рашисты хорошо знали, куда целят и чего хотят: они хотят посеять панику и страх, хотят взять в заложники как можно больше мирных людей. Российская федерация – страна извергов и преступников. Зло должно быть остановлено!", - подчеркнул он.

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