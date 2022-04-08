«Он из гранатомета подбил КамАЗ врага»: как белорусский герой «Литвин» защищал Бучу 2 8.04.2022, 12:34

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Бойцы батальона имени Кастуся Калиновского встретили оккупантов на подступах к городу.

Боролся за Украину и ради лучшего будущего Беларуси. В Киеве простились с бойцом батальона Кастуся Калиновского с позывным «Литвин», который погиб в первые недели войны, во время обороны города Буча. Он – первая потеря среди белорусских добровольцев. Устроить церемонию удалось только сейчас, когда окрестности украинской столицы освободили от российских войск. Их отступление открыло миру страшную правду о насилии и массовых убийствах мирных жителей, говорится в сюжете программы «ПроСвет» на телеканале «Белсат».

Война обрушилась на Бучу внезапно. Бомбардировки начались на следующий день после первых сообщений о российском вторжении в Украину, 25 февраля, вспоминают местные.

«Пришли братья, русский мир, наши братья… и началось…» – вспоминают жители Бучи.

И начались обстрелы жилых домов. Из-за уничтоженной коммуникации люди неделями сидели в квартирах без света, воды и отопления, боясь выйти.

Житель Бучи рассказал:

«День и ночь не прекращались. И минометы, и гряды, и гаубицы. Кошмар. На Сиколках там перестреливали всех».

Другой местный житель вспоминает, как колонна так называемых освободителей вошла в город 4 марта:

«Вот это русский мир. Он пришел к нам с броней и с пулеметами. А мы жили в свободной стране и будем жить в свободной стране».

Шли уличные бои, но уже 8 марта город полностью перешел под контроль российских войск. Солдаты стали вести себя как хозяева: ходили по квартирам, мародерили.

«Первое, что они сделали: отобрали всю связь, просто брали и разбивали телефоны. Я даже не знаю, что происходит, потому что у нас ни воды, ни газа, ни связи, ни мобильных телефонов, ничего», – говорит житель Бучи. – Догола поразделили, какие-то наколки Бендеры, книжку Бендеры искали. «У вас здесь фашисты, бендеровцы».

Противостоять российским военным пытался и отдел белорусских добровольцев будущего батальона Кастуся Калиновского. На подступах к Буче, в городке Ворзель, возле гостиницы с романтическим названием «Вилла Сан-Марино», состоялся стратегически важный бой.

Денис «Кит», доброволец батальона Кастуся Калиновского рассказал:

«Нашей задачей была прежде всего разведка, и в случае, если враг захотел бы окружить Бучу, мы должны были встретить их и не дать этого сделать».

Вместе с Денисом «Китом» плечо к плечу воевал Илья Хренов с позывным «Литвин». Как вспоминает Денис в уже освобожденном Ворзеле, здесь вместе с Литвином они охраняли участок дороги, через который российские войска вероятно могли подтягивать технику. Они готовились подбить колонну, однако в тот день все пошло не по плану.

На последней видеозаписи, которую Литвин сделал своим телефоном, он говорит перед боем: «Мы в ожидании сепаров, они уже очень близко, обходят нас с тыла».

Он из гранатомета подбил КамАЗ возле гостиницы, однако здание начали обстреливать из артиллерии. Литвин выбежал на улицу, а рядом прилетел снаряд.

Денис «Кит» рассказывает на месте смерти Литвина на подворье гостиницы «Вилла Сан-Марино»:

«Он был где-то здесь, был прилет, его волной отбросило вот сюда, здесь он лежал, и именно здесь я его оттягивал».

Илья Литвин участвовал в АТО в свои девятнадцать, и вот вернулся на фронт с началом открытой российской агрессии в этом году. В семье он был младшим, пятым ребенком. Профессионально занимался программированием. Соратники вспоминают его как отважного бойца с добрым сердцем: он любил Украину, любил Беларусь и считал своим долгом защитить братскую страну и не допустить подобного сценария на нашей Родине.

Юрий Щерин, координатор Белогородской территориальной обороны рассказал:

«Я его знаю с прошлого года, он настолько самоотверженный работник, как и воин. Он работал программистом iMAP – Artificial Intelligence Map – компании, которая и сейчас продолжает работу, и часть его кода будет жить вечно в этой компании. Поэтому решили назвать iMAP в его честь и указать это на сайте: имя Ильи Хренова с позывным «Литвин».

Вечно жить имя Ильи Хренова с позывным «Литвин» будет и в сердцах боевых соратников и простых белорусов. Уже три белорусских солдата погибли в этой войне, защищая Киев. Литвин был первым из них.

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