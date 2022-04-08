«Отца 14-летнего ребенка убили сразу, а мальчику выстрелили в голову» 5 8.04.2022, 13:50

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Фото: Anadolu

Рассказы жительниц Бучи, переживших российскую оккупацию.

Уже на второй день российского вторжения в Украину в городе Буча Киевской области начались бои. Больше месяца райцентр оставался под оккупацией и был освобожден Вооруженными Силами Украины только 1 апреля 2022 года. После освобождения в городке были выявлены факты массового убийства мирных жителей.

Об ужасном времени в истории Бучи «Белсату» рассказали жители города, которым удалось уцелеть.

По словам местной жительницы Владиславы, весь период оккупации ее семья недоедала и старалась не выходить из дома, так как на улице беспрестанно стреляли.

«Было время, что мы несколько дней вообще голодали и пили только воду. Мы не знали, день или ночь, стреляла постоянно. Но дети научились уже, они знали, где бомба, где стреляет автомат, где стреляет танк. То есть уже понимали, что на улице происходит».

Несмотря на голод, не так много жителей Бучи осмеливались покинуть оккупированный город. В окрестностях райцентра было по меньшей мере пять блокпостов российских войск, которые надо было прейти, что часто стоило жизни.

«Страшнее всего было пройти блокпост, где были кадыровцы. Они могли стрелять на поражение, не спрашивая документов, ничего. Кадыровцы убивали всех, независимо, это дети, женщины, мужчины, какого возраста – били на поражение. И поэтому в том месте было очень много трупов, которые сейчас похоронили на территории церкви. Были блокпосты, которые убивали только мужчин от 18 до 60 лет – проверяли документы. Были блокпосты, которые просто стреляли: одних пропускают, а в других стреляют. То есть не объясняли, почему так. Одни люди прошли, другие идут и думают, что раз те прошли, то и мы пройдем. А за ними пошла очередь».

Но даже если местные жители не выходили из дома, это все равно не гарантировало им безопасности, так как солдаты заходили в дома в поисках продуктов и вещей.

«Они сначала магазины все ограбили, а потом ходили по домам и отбирали у людей еду. Доходило до круп и консерв. Если что-то на человеке понравилось – снимали. Если люди начинали сопротивляться, их расстреливали. Просто расстреливали. На улице Вокзальной больше всего они убивали. Они могли поиздеваться – раздеть догола всех, всю семью, положить и связать руки, и уже развязывать приходили соседи. Они не объясняли своих действий».

Об убийстве мирных жителей Владислава не просто слышала от знакомых, но и видела это собственными глазами.

«Я лично видела, как расстреляли мужчину с собакой. И я видела, когда мальчик к нам раненый забежал и сказал, что убили на его глазах отца, и у него были три пулевых ранения. Мальчику 14 лет. В бомбоубежище прибежал, мы оказали ему первую помощь. Я этого мальчика успокаивала, я помогала ему. Мы перевязывали одеждой. Мы дали ему кетанол – обезболивающее, так как у него было сильное кровотечение из-за трех прострелов, мы обработали спиртом раны и рвали ткань, одежду, потому что не было ничего. На самую большую рану мы положили женскую прокладку и перемотали».

Другая жительница Бучи Людмила также подтверждает эту историю. По ее словам, убитым был многодетный отец, который просто хотел прокормить семью.

«Сосед наш – у него трое детей – только построился, и он с младшим сыном на велосипедах был, им сказал кто-то, что гуманитарную помощь привезли. Он взял мальчика младшего и поехал. Их остановили, они руки подняли, но отца убили сразу, а мальчику выстрелили в голову. Но у него была шапка, и эта шапка спасла этого ребенка. Кроме этого, ему ранили руку. Ночью парни это тело забрали и занесли в его дом, жена его там похоронила».

Людмила говорит, что сначала горожане старались хоронить убитых, но потом перестали это делать.

«Через дорогу от нас, возле многоэтажек, на улицах подбирали людей и сначала делали могилы, но потом начали бояться. Люди лежали прямо здесь на улице, валялись под заборами. Боялись, потому что были случаи, когда трупы заминированы. Вот сегодня целый день работали и носили трупы, трупы лежали вдоль дороги. И таких очень много за переездом, вот там много таких людей, которых расстреляли в затылок. И почему-то связывали руки, я не знаю почему».

К разговору присоединилась Валентина, которая также видела убийства.

«В двух словах невозможно это передать. Целый ад мы пережили, даже не думали, что выживем. Расстреляли моего соседа, он просто шел, но его убили – в голову. Коля Самойленко. И убили еще соседскую девушку Аню, она тоже просто шла – и застрелили. Ни за что, просто ни за что».

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