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Оккупанты оставили циничную надпись на ракете, выпущенной по вокзалу в Краматорске

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  • 8.04.2022, 14:05
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Оккупанты оставили циничную надпись на ракете, выпущенной по вокзалу в Краматорске

Рашисты точно знали, что бьют по гражданским.

На ракете, запущенной россиянами по железнодорожному вокзалу Краматорска, можно увидеть циничную надпись «за детей».

Надпись можно увидеть на последнем видео в сообщении президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщил Владимир Зеленский, в этот момент на вокзале находились тысячи мирных украинцев, ожидавших эвакуации. А, по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, россияне точно знали, что бьют по гражданским жителям. Ведь перед такими ударами всегда идет доразведка цели.

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