Компания JYSK уходит из Беларуси 1 8.04.2022, 15:34

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Работа магазинов будет остановлена 18 апреля.

Датская компания JYSK объявила, что 18 апреля приостановит работу магазинов в Беларуси. Речь как про стационарные магазины, так и интернет-магазин этой датской сети товаров для дома. В компании уточняют, что работа будет приостановлена «до дальнейшего уведомления».

Оформленные до 18 апреля заказы компания обещает выполнить. Сейчас на сайте интернет-магазина JYSK доступны оформление и покупка товаров.

ООО «Йуск» было зарегистрировано в Беларуси в июле 2016 года. Первый магазин датского ритейлера открылся в Минске в ноябре этого же года.

Сейчас магазины этой торговой сети открыты в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве, Молодечно, Бобруйске и Пинске.

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