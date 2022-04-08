Цены выросли в разы: что происходит в магазинах Беларуси 1 8.04.2022, 15:49

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Овощи и фрукты многим становятся не по карману.

Читатели телеграм-канала «Беларусь головного мозга» рассказывают, что овощи и фрукты многим становятся не по карману, по-прежнему дорожает бытовая химия, а также строительные материалы. При этом курсы иностранных валют в Беларуси «не растут», но рост цен импортной продукции это не останавливает.

«Город Гомель. Поднялись цены на все. Особенно на строительные материалы, технику, мебель, обои. Ламинат стоит 54 рубля, теперь 78. Цены на продукты практически повышаются каждый день. Но дефицита товаров нет».

«Барановичи. В Евроопте практически нет бумажных полотенец, салфеток. Молочная продукция - «Простоквашино» и «Брест-Литовск» сметана стоит только, в пакетах практически нет ни молока ни кефира. С хлебом постоянная проблема, тостовый белый лежит по 2 недели, барановичский плесневеет за 1 день, брестский пекарь еще ничего, но попробуй найди. Фруктов и овощей давно нет хороших, гранаты гнилые, помело сухие, помидором голову разбить можно. На полках с жестяными банками (кукуруза, оливки, фасоль) все стоит в 3-4 ряда, что б пусто не было. С колбаса и все в порядке, но цены космические».

«В ассортименте стало меньше польских яблок однозначно. Цена выросла на овощи и фрукты».

«Витебской молочной продукции нет ни в дном магазине».

«Минск, наблюдаю резкое снижение ассортимента «Белита-витекс» почти во всех магазинах, плюс цены на 30 процентов подняли».

«Живу в Лиде, цены выросли в 2-3 раза на химию в быту, памперсы, автозапчасти, большинство продуктов на несколько рублей. Да везде так, что тут говорить. Одним словом, жесть».

«Цены растут постоянно. Но хотелось обратить внимание на детскую кашу Беллакт. В зависимости от виде, цена за пачку была 1 р. 60-80 коп. Но ее «типа» усовершенствовали поменяли упаковку и теперь цена увеличилась в 2 раза».

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