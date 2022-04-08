Силовики попытались записать покаянное видео с активисткой из Гомеля, но получился очередной мем 2 8.04.2022, 16:57

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Юлия Ганисевская смеялась в ответ лукашисту.

В Гомеле 6 апреля задержали активистку и многодетную мать Юлию Ганисевскую, у нее дома провели обыск. Сегодня провластные телеграм-каналы опубликовали «покаянное» видео с женщиной, но эффект получился обратный — вместо ответов на вопросы Юлия смеялась.

На видео между активисткой и, вероятно, сотрудником милиции с измененным голосом происходит следующий диалог:

— За что вы были сюда доставлены?

— За шкирку, — ответила женщина.

В ответ на другие вопросы Юлия Ганисевская смеялась.

По предварительной информации, ей предъявлено обвинение по ст. 361−4 (пропаганда экстремистской деятельности) — якобы за фото и видео с передвижением российской военной техники, присланные «экстремистским каналам», пишет правозащитный центр «Вясна».

Юлия Ганисевская — многодетная мать и активистка из Гомеля. В последнее время она активно помогала украинцам, пострадавшим из-за войны: собирала гуманитарную помощь и доставляла ее на границу для жителей украинских деревень. В 2020 году женщина помогала нуждающимся в сложившейся ситуации с COVID-19.

Как писала «Наша Ніва», женщина работала поваром 4 разряда магазина № 33 «Минимаркет» в торговой компании «Алеся». У задержанной гомельчанки четверо детей.

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