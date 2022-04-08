Российские оккупанты уничтожили архив Чернобыльской АЭС 5 8.04.2022, 17:24

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Военные РФ также повредили практически все офисные помещения в домах в зоне ЧАЭС.

Российские захватчики уничтожили многолетний архив Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщил глава Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Александр Сирота.

Со своей стороны ГАЗО на странице в Фейсбук показало разбитые оккупантами серверные помещения, которые обслуживали и обрабатывали информацию из автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО).

«Эта система контролировала мощность эквивалентной дозы гамма-излучения по всей зоне отчуждения в 39 стационарных точках в режиме реального времени. В настоящее время система не работает и нуждается в восстановлении», – говорится в сообщении.

НАЭК "Энергоатом" в своем телеграмм-канале со ссылкой на ГАЗО сообщает, что полная информация о радиационном фоне может быть доступна только после восстановления этой системы.

«Должны запустить АСКРО, если это будет возможно, чтобы опираться на факты. Объезда датчиков пока не было. Но точечные измерения показали существенные уровни радиации для местности, в которой они проводились», – сообщили в ГАЗО.

В агентстве также предупредили, что посещать Чернобыльскую зону пока опасно из-за последствий пребывания там армии РФ: есть большие радиационные риски, взрывные угрозы и логистические препятствия,

В ГАЗО добавили, что российские захватчики существенно повредили, разбили и полностью разворовали практически все офисные помещения в домах в зоне ЧАЭС. Кроме того, оккупанты украли не только имущество госпредприятий, но и личные вещи работников.

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