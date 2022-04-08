Служба экспресс-доставки СДЭК не будет отправлять награбленное россиянами в Украине 7 8.04.2022, 20:58

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Через ее отделение в Мозыре мародеры РФ отправляли в Россию огромные «посылки».

Служба экспресс-доставки СДЭК отказалась принимать к отправке посылки с товарами, если отправитель не может подтвердить право собственности на них — например, предоставив кассовый чек из магазина. Об этом говорится в приказе генерального директора СДЭК Леонида Гольдорта от 5 апреля, который оказался в распоряжении «Медузы».

Компания решила пойти на такой шаг «в связи с увеличением случаев мошенничества и проверок таможенных органов на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе, проводимых после выпуска товара в соответствии таможенному законодательству».

Теперь при принятии отправлений недокументарного характера на территории ЕАЭС к доставке от физического лица к физическому лицу сотрудники службы обязаны проверять полномочия отправителя на распоряжение товаром (кассовый чек о покупке товара или иной документ, подтверждающий право собственности на товар).

В случае непредоставления указанных документов клиенту должно быть отказано в оказании курьерских услуг.

Напомним, в начале апреля телеграм-канал «Беларускі Гаюн», который занимается мониторингом военной активности в Беларуси, сообщил, что российские военные отправляют курьерской службой СДЭК огромные посылки из белорусских городов в Россию. Активисты проекта предположили, что в посылках — вещи, украденные россиянами в Украине.

В отделении СДЭК в Мозыре рассказали: люди в форме — россияне: у них были российские паспорта и документы. В субботу, 2 апреля, они и правда отправляли здесь посылки.

На вопрос, была ли эта техника куплена именно в Беларуси, пояснили, что при отправке чеки у людей никто не спрашивает. Это не входит в обязанности специалистов. Их задача — проследить, чтобы в посылки не попало ничего запрещенного.