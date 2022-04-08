Военком Брестской области не смог объяснить, обломки чего упали вчера в Столинском районе 7 8.04.2022, 21:07

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Обломки ракеты упали 7 апреля недалеко от деревни Теребличи.

Военный комиссар Брестской области Олег Коновалов не смог объяснить, что за обломки упали 7 апреля недалеко от деревни Теребличи в Столинском районе. Комментарий Коновалова опубликовала газета «Новости Полесья».

«На данный момент однозначно ничего сказать нельзя. Военнослужащие — минёры в/чел 7404 обследовали обломки. Взрывоопасных веществ не обнаружено. Угрозы для людей никакой. Сейчас работает соответствующая группа. По результатам будет сделано соответствующее заключение и дана информация. Общеизвестно, что в сопредельной с Беларусью стране идут военные действия. А также идут мероприятия боевой подготовки наших военнослужащих», — сказал Коновалов Столинской районке.

7 апреля после 11:00 жители деревень Теребличи, Оздамичи и Ольгомель на самом востоке Столинском районе слышали сильный гул, а после взрыв и видели дым. Позже в соцсетях появились фотографии обломков летательного аппарата, найденные в этом районе.

Поскольку точной официальной информации нет, независимые СМИ и блогеры пока могут только, советуясь с экспертами, делать предположения.

Зразу, ориентируясь по фотографиям, посчитали, что это может быть малогабаритный турбореактивный двигатель серии ТРДД (турбореактивный двухконтурный двигатель), используемый в российских крылатых ракетах типа «Калибр», Р-500 и других.

После прошла информация, что на Столинщине упала или была сбита противокорабельная ракета Х-35УЭ. Такие ракеты могут нести на себе истребители-бомбардировщики Су-34. незадолго до взрыва было зафиксировано, что с военного аэродрома в Барановичах пошли на взлет в сторону Украины два истребителя. Поэтому высказывается версия, что либо ракета просто отвалилась от истребителя, либо при запуске возникли проблемы и ракета упала в поле в Беларуси.

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