В Луганской области артиллерия ВСУ «накрыла» вагнеровцев 8.04.2022, 22:02

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Фотофакт.

Возле Попасной Луганской области украинские военные ликвидировали террористов российской ЧВК «Вагнер». Об этом в своем телеграм-канале сообщил украинский журналист, военный корреспондент Андрей Цаплиенко, передает inforesist.org.

«Возле Попасной артиллерия накрыла «музыкантов». Так военные называют участников незаконного вооруженного формирования «Вагнер». Лично знаю тех, кто стоит в Попасной. Сегодняшний Краматорск эти люди не простят никогда», — написал он.

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