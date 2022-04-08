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В Луганской области артиллерия ВСУ «накрыла» вагнеровцев

  • 8.04.2022, 22:02
  • 1,314
В Луганской области артиллерия ВСУ «накрыла» вагнеровцев

Фотофакт.

Возле Попасной Луганской области украинские военные ликвидировали террористов российской ЧВК «Вагнер». Об этом в своем телеграм-канале сообщил украинский журналист, военный корреспондент Андрей Цаплиенко, передает inforesist.org.

«Возле Попасной артиллерия накрыла «музыкантов». Так военные называют участников незаконного вооруженного формирования «Вагнер». Лично знаю тех, кто стоит в Попасной. Сегодняшний Краматорск эти люди не простят никогда», — написал он.

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