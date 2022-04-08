закрыть
9 апреля 2022, суббота, 0:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ мощно «вломили» российским оккупантам на Донбассе

  • 8.04.2022, 23:40
  • 6,372
ВСУ мощно «вломили» российским оккупантам на Донбассе
Фото: WALL STREET JOURNAL

Сожгли девять танков и две «вертушки» РФ.

За сутки пятницы, 8 апреля, в зоне проведения ООС Вооруженные силы Украины отбили 7 атак российских оккупантов.

При этом уничтожена 21 единица военной техники, сбиты два вертолета и крылатая ракета, сообщили в пресс-центре штаба. Об этом идет речь в сводке штаба ООС.

"В течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага… украинские защитники уничтожили 9 танков, 7 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники противника", – сказано в вечерней сводке.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вертолета и одну крылатую ракету врага.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Профессия – мародер
Профессия – мародер Ирина Халип
Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина