ВСУ мощно «вломили» российским оккупантам на Донбассе
- 8.04.2022, 23:40
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Сожгли девять танков и две «вертушки» РФ.
За сутки пятницы, 8 апреля, в зоне проведения ООС Вооруженные силы Украины отбили 7 атак российских оккупантов.
При этом уничтожена 21 единица военной техники, сбиты два вертолета и крылатая ракета, сообщили в пресс-центре штаба. Об этом идет речь в сводке штаба ООС.
"В течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага… украинские защитники уничтожили 9 танков, 7 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники противника", – сказано в вечерней сводке.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вертолета и одну крылатую ракету врага.