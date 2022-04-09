В Буче оккупанты изнасиловали 14-летнюю девочку и 11-летнего мальчика на глазах у матери
- 9.04.2022, 8:26
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Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека.
Российские оккупанты совершали групповые изнасилования женщин и детей в Киевской области, в том числе на глазах у матерей. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.
«Уровень жестокости армии террористов и палачей РФ не знает границ – изнасилованные дети», — отметила омбудсмен.
По ее данным, в Буче пять оккупантов изнасиловали 14-летнюю девочку. Она сейчас беременна.
Также изверги совершили изнасилование 11-летнего мальчика на глазах у мамы, которую привязали к стулу.
В Ирпене 20-летнюю девушку изнасиловали сразу три оккупанта.
«Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений РФ в Украине», — добавила Денисова.