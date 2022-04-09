Бойцы ВСУ ликвидировали военного коменданта Самары 26 9.04.2022, 8:32

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Подполковник армии РФ входил в «Союз бессмертных гусар».

Военный комендант города Самары подполковник Георгий Петрунин вернулся в РФ как «груз 200» из Украины.

«Георгий Викторович активно участвовал в патриотической работе, был членом ВИК «Союз «Бессмертные гусары», - пишут в его некрологе. Закопали подполковника 5 апреля 2022 года в Волгограде.

«Георгий оказался смертным членом «бессмертных гусар», — пишет Informnapalm.

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