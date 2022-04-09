Украинцы сбили новейший российский ударный беспилотник «Орион» 7 9.04.2022, 9:10

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Фотофакт.

Украинские силы обороны сбили новейший российский ударный беспилотник "Орион".

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Сообщается, что "Орион" - это средневысотный БПЛА большой продолжительности полета. Бортовое оборудование предназначено для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования. Возможна установка до четырех боеприпасов разного назначения, в том числе и ракет воздух-земля.

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