Боец батальона Кастуся Калиновского: Воевать мы будем, пока не вырвем у России жало 2 9.04.2022, 9:17

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Вадим Кабанчук рассказал, почему останется на фронте до победы.

47-летний Вадим Кабанчук, уроженец Бобруйска, некогда известный в Беларуси активист, сейчас воюет за Украину в составе белорусского батальона имени Кастуся Калиновского. Однако это не первый боевой опыт для белоруса – еще в 2015 году он ушел на фронт на Донбассе. Воевать собирается до полной победы, так как пока Россию полностью не остановить, мирной и свободной жизни не будет ни в Украине, ни в Беларуси, убежден боец. «Белсат» поговорил с Вадимом о войне на Донбассе и той, что идет теперь.

«Был уверен, что нападение начнется со дня на день»

В Украине Вадим с 2014 года, в последнее время жил вместе с семьей в Черкасской области. Утро 24 февраля было самым обычным, говорит мужчина.

– Начало войны я проспал, – вспоминает Вадим. – Накануне я постоянно сидел в телефоне, мониторил новости. Жена уже злилась на меня за это. В ту ночь я все же отложил телефон. Проснулся около 8:30, вышел на кухню и по радио услышал, что уже идут ракетные обстрелы. Тогда мы быстро собрали вещи и поехали на Киев. Моя жена – украинка – тоже пошла добровольцем на фронт.

Новость о начале войны не стала для Вадима неожиданностью – мужчина говорит, что в конце февраля он был уверен, что нападение неизбежно и начнется со дня на день.

– Друзья приглашали меня на природу выехать на выходные, – рассказывает наш собеседник. – Я им тогда сказал – если война не начнется, то поедем. Они посмеялись надо мной. Но так и получилось, что к выходным война началась, и поехали мы уже в немного другом направлении.

«Было очевидно, что резня в Буче и других местах Киевщины – спланированная акция»

В первые дни войны Вадим был на боевом задании в Василькове.

– Там «рашисты» сбросили десант, обстреливали аэродром, военную академию. Мы там провели несколько дней, – вспоминает боец. – Потом были за Вышгородом в районе Межигорья. там шла колонна «рашистов», которая повернула на Гастомель и Бучу. Я в Буче не был, но наши ребята, которые там были, разное увидели, и говорили, что уже тогда было понятно, что убитых много, и не только в Буче, но и в других местах на Киевщине. Было очевидно, что все это – спланированная акция, а не единичный эксцесс, так как убийства были массовыми.

Сейчас белорусский батальон Кастуся Калиновского находится в Киеве, где выполняет боевые задачи. Также проводится формирование батальона, включающее в себя обучение, получение дополнительной техники, оружия, более широкое развертывание структуры. В батальоне на сегодняшний день около 200 бойцов, отмечает Вадим.

Об обстановке в Киеве Вадим говорит, что сейчас спокойно. Начали возвращаться мирные граждане.

– На дорогах все больше машин, даже пробки кое-где образуются. Частично стали снимать некоторые блокпосты, хотя в большинстве они еще стоят, из-за этого в том числе заторы образуются, – рассказывает боец. – Думаю, что можно чувствовать себя здесь более-менее безопасно. Даже воздушная тревога уж очень редко. Взрывов, стрельбы нет.

«Ждал боев за Киев еще в 2014 году»

Военный опыт у Вадима Кабанчука богатый. Еще летом 2014 года мужчина стал приезжать на линию фронта на Донбассе, привозил волонтерскую помощь, а в марте 2015 года сам пошел воевать.

– У меня с самого начала боевых действий тогда была такая цель, – говорит Вадим. – Я понимал, что будет война, когда уезжал из Беларуси в 2014 году, после Майдана и всех тех событий. Я только ошибся со сроками, так как думал, что полномасштабные бои, в частности за Киев, начнутся уже в 2014 году. После Иловайска и того, что россияне там сделали с украинской армией, которая на то время была не очень боеспособной, я думал, что они пойдут на Киев. Поэтому мы готовились здесь, учились, закупали экипировку, и я не стремился сразу ехать на Донбасс. Но эти бои перенеслись на 8 лет.

Когда стало понятно, что фронт не двигается, Вадим решил ехать туда. В результате на Донбассе пробыл до 2017 года.

– Но я там был не стала, на месяц приезжал, выезжал, – говорит боец. – Дольше всего я находился на фронте в Марьинке – около 6 месяцев. Оттуда и уехал совсем в 2017 году.

«Если их не остановить, такие Бучи будут и дальше»

Вадим говорит, что нынешняя война совсем другая, чем та, что шла на Донбассе.

– Тогда, за редким исключением того же Иловайска и Дебальцево, не было таких полномасштабных боев. И там не использовали авиацию, – отмечает боец. – Сейчас используют все –артиллерию, авиацию и крылатые ракеты – все, что есть на вооружении. Украинская армия тоже использует все. Сейчас война маневренная. Очень быстро меняется ситуация на фронте. А там с 2014 по 2022 год фронт был фактически стабилизирован, и происходили позиционные бои с длительными периодами перемирий, когда вообще не стреляли месяц и больше. Сейчас все совсем иначе.

Вадим говорит, что за них с женой очень переживают теща, дочь, но поддерживают.

– Мне самому все это совсем не нравится – война, вся эта милитаристская тема, я же нормальный человек, хотел бы жить обычной жизнью, – говорит боец. – Но у меня есть понимание, что Россия не даст нам так жить. Если их не остановить, такие Бучи будут и дальше, это будет повторяться. Это видно из истории, даже из моей собственной, из того, что происходило с моей семьей, моими предками, которые хотели жить и работать на своей земле. Моих прадедов раскулачивали, забирали в армию, гнали на русско-турецкую войну, потом на Первую мировую, вторую. Дед по ветви мамы, наверное, выжил только потому, что его сильно контузило в Восточной Пруссии.

«Я готов воевать столько, сколько понадобится»

Вадим убежден, что без полной победы Украины над Россией не будет и освобождения Беларуси.

– Ведь это суть нашего восточного соседа, который не меняется веками, это империя, которая не может без войн, экспансии, захвата чужих территорий. Там меняются формы управления – самодержавие, большевики, что у них сейчас – я даже не знаю, олигархат что ли, но суть одна – войны и захват чужого. Для меня это абсолютно очевидно.

Вадим говорит, что украинцы приветствуют и поддерживают батальон Кастуся Калиновского и что белорусы борются на их стороне. Сам мужчина останется на фронте до победы.

– Воевать мы будем, пока не вырвем жало у России, пока она не будет демилитаризована и не потеряет возможность вести наступление. Если по датам это произойдет, я не могу предсказать. Я лично готов воевать столько, сколько это потребуется, – говорит боец.

Вадим Кабанчук родился 29 ноября 1974 года в Бобруйске. Его мать – координаторка бобруйской ячейки БХД Таисия Кабанчук.

Вадим был одним из основателей движения «Зубр», спортивно-патриотической организации «Край», членом «Маладога фронта», БХД. Его неоднократно задерживали, арестовывали, правозащитники признавали мужчину политзаключенным. В 1997 году, когда Вадим Кабанчук и другие члены «Молодого фронта» находились в заключении, народный поэт Беларуси Рыгор Бородулин посвятил им стихотворение «Люблю Беларусь!».

В 2014 году Вадим уехал в Украину.

В 2016 году был награжден премией «Хартии-97» в области защиты прав человека имени Виктора Ивашкевича.

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