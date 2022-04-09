На Запорожье ВСУ уничтожили российскую станцию РЭБ и четыре гаубицы 1 9.04.2022, 9:30

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Оккупанты потеряли и другие виды военной техники.

ВСУ наносят сокрушительные удары врагуВСУ наносят сокрушительные удары врагу / 24 канал

ВСУ уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы и повредили 4 вражеских гаубицы.

Также украинские военные ликвидировали 6 оккупантов. Об этом сообщили 9 апреля Силы обороны Запорожья.

Потери врага на Запорожье за сутки 8 апреля

личного состава – уничтожены 5 человек, ранен 1 человек;

танков – уничтожен 1;

боевых бронированных машин – уничтожено 4;

станций радио электронной борьбы – уничтожена 1;

автомобильной техники – уничтожено 7;

гаубиц Д-30 калибра 122 миллиметра – повреждено 4.

Кроме того, ПВО над Запорожьем перехвачена и уничтожена 1 крылатая ракета врага.

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