На Запорожье ВСУ уничтожили российскую станцию РЭБ и четыре гаубицы

На Запорожье ВСУ уничтожили российскую станцию РЭБ и четыре гаубицы1
- 9.04.2022, 9:30
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Оккупанты потеряли и другие виды военной техники.
ВСУ наносят сокрушительные удары врагуВСУ наносят сокрушительные удары врагу / 24 канал
ВСУ уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы и повредили 4 вражеских гаубицы.
Также украинские военные ликвидировали 6 оккупантов. Об этом сообщили 9 апреля Силы обороны Запорожья.
Потери врага на Запорожье за сутки 8 апреля
личного состава – уничтожены 5 человек, ранен 1 человек;
танков – уничтожен 1;
боевых бронированных машин – уничтожено 4;
станций радио электронной борьбы – уничтожена 1;
автомобильной техники – уничтожено 7;
гаубиц Д-30 калибра 122 миллиметра – повреждено 4.
Кроме того, ПВО над Запорожьем перехвачена и уничтожена 1 крылатая ракета врага.