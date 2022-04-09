Стало известно, сколько потеряла армия РФ с начала вторжения в Украину

Стало известно, сколько потеряла армия РФ с начала вторжения в Украину3
- 9.04.2022, 10:00
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Одних только танков и бронемашин уничтожено более 2,5 тысяч.
С начала полномасштабной войны России против Украины российская сторона потеряла около 19 100 военнослужащих. Также украинские силы уничтожили более 700 танков.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника:
Личный состав - около 19100 человек
Танки - 705
Боевые бронированные машины - 1895
Артиллерийские системы - 335
РСЗО - 108
Средства ПВО - 55
Самолеты - 151
Вертолеты - 136
Автомобильная техника - 1363
Корабли/катера - 7
Цистерны с ГСМ - 76
БПЛА оперативно-тактического уровня - 112
Специальная техника - 25
Пусковые установки ОТРК - 4
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.