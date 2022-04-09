Стало известно, сколько потеряла армия РФ с начала вторжения в Украину 3 9.04.2022, 10:00

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Одних только танков и бронемашин уничтожено более 2,5 тысяч.

С начала полномасштабной войны России против Украины российская сторона потеряла около 19 100 военнослужащих. Также украинские силы уничтожили более 700 танков.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника:

Личный состав - около 19100 человек

Танки - 705

Боевые бронированные машины - 1895

Артиллерийские системы - 335

РСЗО - 108

Средства ПВО - 55

Самолеты - 151

Вертолеты - 136

Автомобильная техника - 1363

Корабли/катера - 7

Цистерны с ГСМ - 76

БПЛА оперативно-тактического уровня - 112

Специальная техника - 25

Пусковые установки ОТРК - 4

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

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