Как продавцы в Гомеле «разводят» белорусов 2 9.04.2022, 11:25

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А вы заметили на ценнике копейки?

Жители Гомеля сфотографировали «интересные» ценники на Центральном рынке.

Присмотритесь к фотографиям. Какую цену вы видите? Киви по 6 рублей, апельсины – по 5, груши – по 7 и огурцы – по 4? Так думала и читательница «Сильных Новостей» Анастасия.

Оказалось, все совсем не так. Если внимательно присмотреться, то можно заметить и «копейки».

«Мне 35 лет, у меня высшее техническое образование и хорошее зрение, но я не с первого раза смогла увидеть эти «закамуфлированные» 99 копеек, – возмущается женщина. – Совсем за дураков нас держат. Мне жалко наших мам и бабушек, которые закупаются на рынке».

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