В Швеции формируется парламентское большинство для вступления в НАТО 3 9.04.2022, 11:48

2,216

Сигналом для принятия решения станет позиция Финляндии в этом вопросе.

Лидер второй по величине оппозиционной партии Швеции заявил, если соседняя Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО, то он предложит партии изменить позицию. Изменение позиции партии "Шведские демократы" будет означать переход к парламентскому большинству в пользу присоединения к альянсу долгое время нейтральной Швеции.

Об этом сообщает Reuters.

Вторжение России в Украину побудило две страны рассмотреть возможность присоединения, хотя Швеция больше колеблется, чем Финляндия, у которой 1300-километровая граница с Россией.

Правительство Финляндии заявило, что в ближайшие недели уточнит следующие шаги в отношении возможного решения о членстве.

"Что изменилось сейчас, так это то, что Финляндия очень четко движется к членству в НАТО, и есть много признаков того, что это может произойти в ближайшем будущем. Это, а также тот факт, что Украина, которая не является членом НАТО, совершенно одинока, заставили меня (изменить позицию", - сказал лидер партии "Шведские демократы" Джимми Акессон.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».