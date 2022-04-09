Простые жители Николаевщины отбили и передали ВСУ очень много российской техники 5 9.04.2022, 11:58

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При этом закон о выкупе военной техники оккупантов пока еще не вступил в силу.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что охотники и простые жители Николаевской области отбили у врага очень много техники. Впоследствии ее передали на нужды Вооруженных Сил.

Об этом сообщает «РБК-Україна».

Глава Николаевской областной военной администрации в интервью изданию рассказал о результатах своей просьбы к местным жителям – все отобранное у оккупантов по-хорошему отдавать ВСУ.

Глава ОВА отметил, что есть закон, предусматривающий выкуп техники. Однако пока он не вступил в силу.

«Но наши жители в общем-то все патриоты – они сами сдают очень много единиц техники», – рассказал Ким.

Он подчеркнул, что охотники и простые люди отбили и передали Вооруженным Силам очень много техники россиян.

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