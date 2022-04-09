Экс-спортсмен из батальона Кастуся Калиновского - о встрече с Лукашенко: Было впечатление, что это мумию из Мавзолея достали 4 9.04.2022, 12:06

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Павел Шурмей

Диктатора уже в 2008 году показывали с сильно наложенным гримом.

Экс-гребец Шурмей о встрече с Лукашенко: "Я Ленина никогда не видел, но было впечатление, что это мумию из Мавзолея достали»

Бывший гребец сборной Беларуси Павел Шурмей (представлял страну на Олимпиадах в 2004 и 2008 году), защищающий Украину в составе батальона имени Кастуся Калиновского, рассказал «Радыё Свабода» о своей встрече с Александром Лукашенко.

- С Лукашенко как спортсмен вы когда-то встречались?

- Перед отправкой на Олимпиаду-2008 в Пекин во Дворце Республики была такая общая встреча. А потом уже в самом Китае прилетал к нам в Олимпийскую деревню, видел его два раза в жизни.

- Какое впечатление произвел на вас?

- Во Дворец Республики опоздал на час-полтора. Пришел с сильно наложенным гримом, злобный такой, не знаю, что у него происходило. Я Ленина никогда не видел, но было впечатление, что это мумию из Мавзолея достали. Потом ему на ухо что-то нашептали, то повеселел немного.

В 1994 году мне исполнилось 18 лет, но только 1 сентября, поэтому на выборах голосовать не мог. Если бы голосовал, то за Позняка. Никаких иллюзий по поводу Лукашенко у меня нет с 1994 года, - сказал Шурмей.

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