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Украинские военные ликвидировали командиров парашютно-десантного батальона и артиллерийского дивизиона армии РФ

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  • 9.04.2022, 12:35
  • 6,382
Украинские военные ликвидировали командиров парашютно-десантного батальона и артиллерийского дивизиона армии РФ

Еще два старших офицера оккупантов стали «200-ми».

Украинские военные ликвидировали еще двух старших офицеров армии РФ, сообщает «Оперативный ВСУ».

Новыми «200-ми» стали:

- командир парашютно-десантного батальона 31-ой отдельной гвардейской десантно - штурмовой бригады майор Ягидаров Денис;

- командир артиллерийского реактивного дивизиона 200 омсбр подполковник Динар Хаметов из села Пестрецы Татарстана.

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