Украинские военные ликвидировали командиров парашютно-десантного батальона и артиллерийского дивизиона армии РФ

Украинские военные ликвидировали командиров парашютно-десантного батальона и артиллерийского дивизиона армии РФ12
- 9.04.2022, 12:35
- 6,382
Еще два старших офицера оккупантов стали «200-ми».
Украинские военные ликвидировали еще двух старших офицеров армии РФ, сообщает «Оперативный ВСУ».
Новыми «200-ми» стали:
- командир парашютно-десантного батальона 31-ой отдельной гвардейской десантно - штурмовой бригады майор Ягидаров Денис;
- командир артиллерийского реактивного дивизиона 200 омсбр подполковник Динар Хаметов из села Пестрецы Татарстана.