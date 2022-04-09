Для белорусов повысят тарифы на электричество и введут новшество по оплате за природный газ 4 9.04.2022, 12:51

3,114

Изменения начнут действовать с 1 июня.

В Беларуси для организаций планируют снизить тарифы на природный газ. Причина — переход на расчет за него с РФ в российских рублях. Для населения, как сообщили в Минэнерго, не предусмотрена такая возможность. При этом для физлиц с 1 июня чиновники намерены ввести ранее анонсированные новшества по оплате за потребленный природный газ и электроэнергию.

Портал zerkalo.io рассказывает, что изменится с начала лета.

Что изменится в тарифах на электроэнергию

С 1 июня повысят некоторые тарифы на электроэнергию. Речь про тарифы для обогрева жилья электричеством — как частных домов, так и квартир в многоквартирных жилых домах. Это плановое повышение, которые было анонсировано в конце прошлого года.

Белорусы, которые хотят обогревать жилье электричеством, могут выбрать один из трех тарифов. Все они вырастут с 1 июня.

Первый вариант — одноставочный тариф, который действует как на обогрев, так и на все остальные нужды. Этот тариф с 1 июня вырастет до 0,1003 рубля за 1 кВт∙ч (сейчас — 0,0981 рубля). При этом не нужно устанавливать специальный, отдельный счетчик отопления. Этим тарифом могут воспользоваться как владельцы частных домов, так и жильцы многоквартирных домов. К примеру, если расходовать 350 кВт∙ч в месяц, то сейчас к оплате — 34,34 рубля, а с 1 июня — 35,11 рубля.

Еще один дифференцированный тариф — по двум временным периодам. Как и одноставочный тариф, этот действует как на обогрев, так и на все остальные нужды. Устанавливать специальный, отдельный счетчик отопления не нужно. Если расходовать электроэнергию с 23.00 до 6.00, то тариф с 1 июня составит 0,0702 рубля за 1 кВт·ч (сейчас — 0,0687 рубля). В остальное время суток с 1 июня будут считать электроэнергию по тарифу в 0,1304 рубля за 1 кВт·ч (сейчас — 0,1275 рубля). Если расходовать 350 кВт∙час в месяц (с 23.00 до 6.00), то сейчас к оплате будет 24,05 рубля, а с 1 июня — 24,57 рубля. Если столько же расходовать в остальное время суток, то сейчас выйдет 44,63 рубля, а с 1 июня — 45,64 рубля.

Третий вариант для тех, кто хочет обогревать жилье электричеством, — установить дополнительный, специальный счетчик, который сейчас считает потраченную электроэнергию на отопление по тарифу 0,0398 рубля за 1 кВт·ч (с 1 января его не повышали). С 1 июня он вырастет до 0,0433 рубля. Этот тариф в народе называют «три копейки». По факту он превратится в «четыре копейки». При этом остальная потребленная электроэнергия, в том числе на приготовление еды, стирку, освещение дома, считается по второму основному счетчику и оплачивалась по одному из существующих тарифов — по объему или времени потребления.

Что изменится в оплате за природный газ

В Беларуси с 1 июня введут изменения по оплате населением за потребленный природный газ для отопления, на него установят единую цену на него. Речь идет про потребителей с установленными приборами индивидуального учета расхода газа.

Сейчас тарифы на природный газ разделены на два периода — отопительный и летний период. Для тех, у кого установлены приборы индивидуального учета расхода газа, они составляют 0,1494 и 0,5417 рубля за кубометр соответственно (если расходовать до 3000 кубометров).

С 1 июня для таких потребителей сделают один тариф, который не будет зависеть от периода. Он составит 0,1977 рубля за кубометр. По такому тарифу нужно будет платить круглый год. То есть в отопительный сезон нужно будет платить на 32,3% больше, чем сейчас. В летний период тариф упадет, но и природный газ тогда используют не все потребители.

Для тех, кто использует от 3000 до 5500 кубометров газа, тариф с 1 июня составит 0,2570 рубля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».