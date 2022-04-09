У Нацбанка Беларуси почти не осталось «живых» долларов 7 9.04.2022, 13:16

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Март «съел» 21% валютной части резервов.

У Нацбанка осталось всего 2,8 млрд долларов «живых» денег, и это не внушает оптимизма, пишет автор экономического телеграмм-канала «Нашы грошы».

Стрессы и шоки в марте стоили золотовалютным резервам Беларуси $692,9 млн. Снижение составило 8,4 процента. За месяц до того ЗВР, кстати, тоже снижались. Тогда резервы полегчали на $259,1 млн или на 3 процента. В итоге на 1 апреля 2022 года их общий объем составил $7,57 млрд.

Снижение золотовалютных резервов существенно изменило их структуру. Основные потери ЗВР понесли в части иностранной валюты, ее доля снизилась с 43 до 37 процентов. На этом фоне доля золота возросла с 40 до 44 процентов.

В пересчете на доллар США и с учетом роста цены драгоценного металла, золото в составе резервов составило $3,34 млрд, а иностранной валюты осталось всего $2,8 млрд. Еще $ 1,4 млрд — это специальные права заимствования (SDR), валюта МВФ. Пользоваться ей фактически нельзя вследствие санкций Евросоюза и США, введенных в ответ на массовые репрессии в Беларуси.

Доля других активов в составе резервов очень низкая. Потери ЗВР в течение марта в части иностранной валюты составили $730 млн, или 21 процент. $100 млн ушло на возврат долгов, остальное — продажа валюты для поддержки курса рубля и перевод части ЗВР в другие виды активов (например, конверсия в российский рубль или другую валюту, не входящую в список резервных валют МВФ).

Очевидно, второе — это попытка защитить хотя бы часть денег от санкций. Нацбанк планирует по итогам текущего года сохранение ЗВР на уровне не менее $7 млрд и пока находится выше проведенной красной линии.

Не внушает оптимизма и тот факт, что «живых» денег в составе резервов остается все меньше. Золото и SDR МВФ имеют скорее фундаментальный смысл, чем практический, потому что не могут оперативно использоваться для поддержки рубля или выплаты долгов.

Правительство уже объявило официально, что некоторые кредиторы из числа «враждебных» получат свои деньги обратно только в белорусских рублях. Интересно, ждет ли подобная судьба белорусов, которые многие годы давали государству валюту в долг, вкладываясь в облигации минфина?

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