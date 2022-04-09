Белорус побеждал в Украине в единоборствах, а теперь командует подразделением в батальоне «Братство» 2 9.04.2022, 14:31

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Игорь Номан стал знаменитым после одного видео.

Украину в войне против России защищают десятки известных людей - от спортсменов до музыкантов. Кто-то борется на фронте с оружием в руках, кто-то давит оккупантов на информационном уровне. Становятся более известными во время войны и те, кто раньше большой медийности не имел - например, 26-летний белорус Игорь Номан, который запомнился пользователям соцсетей больше всего из-за шикарных усов, пишет «Трибуна».

Номан живет в Украине примерно полтора года. В детстве он занимался футболом и играл за юношеские команды БАТЭ, но в 15 лет порвал «кресты» и на этом закончил. Но от спорта мальчишка не отошел - стал заниматься единоборствами. А после переезда в Украину друг позвал попробовать джиу-джитсу - и у Номана пошло. Он стал участником киевского клуба «Ракета» и начал побеждать на престижных украинских турнирах - вот фото из Харькова в 2021-м.

Но не забывал и другие виды: например, взял серебро на турнире по греплингу ADCC KYIV OPEN. Да, это он, просто без фирменной фишки.

После вторжения России в Украину Игорь Номан - командир белорусского подразделения в украинском добровольческом батальоне «Братство».

Его «привет» россиянам, белорусам и чеченцам, пришедшим убивать украинцев, набрал 1,7 миллиона просмотров в TikTok.

И до этих дней бойцы бригады громят захватчиков.

Свободный спортсмен Константин Яковлев в своем Instagram провел прямой эфир с Игорем, где тот рассказал, почему уехал из Беларуси: «Я футбольный хулиган. Первыми притесняли всегда фанатов. Мы вышли в первых рядах [на митинги] 9 августа, стояли, прикрывали людей [от силовиков]. Когда начался хаос, к нам первым пришли с обысками, и мы были вынуждены уехать. Все находимся сейчас в Украине».

Игорь не служил в армии, но благодаря физподготовке быстро влился в военное движение и теперь борется, держа в руках пулемет.

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