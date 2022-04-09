Родственники еще живых оккупантов подсчитывают деньги за их смерти в Украине 6 9.04.2022, 16:39

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Шокирующий перехват.

СБУ перехватила новый телефонный разговор российского захватчика, который сейчас в Украине. На записи жена говорит ему, что российские СМИ уверяют, будто у них все отлично, а Путин всем обещает «ветеранку» и выплаты за каждый боевой день.

«Три миллиона и похороны оплатишь. Деньги дают хотя бы», – заявляет ей оккупант в ответ.

А его жена хоть и говорит, что они ей «не нужны», однако уже узнала: «3 миллиона – это за ранение, а за смерть – 5 или 7»…

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