Уссурийские десантники, убегая с Киевщины, забыли штабные документы

Уссурийские десантники, убегая с Киевщины, забыли штабные документы2
- 9.04.2022, 17:22
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СМИ удалось идентифицировать некоторых оккупантов.
Российские военнослужащие "элитного" 83-го десантного батальона, спеша убегая с Киевщины после наступления украинских защитников, забыли штабные документы с личными данными своих военных.
Журналистам "Следствие.Инфо" удалось идентифицировать нескольких оккупантов, совершавших преступления в селах Демидов, Козаровичи и Дымер, - именно там россияне оставили свои штабные записи.