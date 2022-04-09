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Уссурийские десантники, убегая с Киевщины, забыли штабные документы

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  • 9.04.2022, 17:22
  • 5,320
Уссурийские десантники, убегая с Киевщины, забыли штабные документы

СМИ удалось идентифицировать некоторых оккупантов.

Российские военнослужащие "элитного" 83-го десантного батальона, спеша убегая с Киевщины после наступления украинских защитников, забыли штабные документы с личными данными своих военных.

Журналистам "Следствие.Инфо" удалось идентифицировать нескольких оккупантов, совершавших преступления в селах Демидов, Козаровичи и Дымер, - именно там россияне оставили свои штабные записи.

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