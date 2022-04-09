В Беларуси против войны в Украине протестовали даже в маленьких районных центрах 9.04.2022, 17:42

Кроме этого, «партизаны» ведут «рельсовую войну».

Правозащитный центр «Весна» сообщает, что с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину за антивоенные акции протеста по всей стране было задержано минимум 1500 человек.

Большинство из них власти преследуют по административным делам, а против некоторых возбудили уголовные дела. Белорусов бросают за решетку за запуск шариков, одежду и символику в сине-желтых цветах, за цветы возле украинского посольства и за звуковой сигнал во время митинга.

Правозащитники отмечают, что самые массовые антивоенные акции по всей стране прошли 27 и 28 февраля. За два дня в Беларуси было задержано более 1100 человек. Протесты проходили не только в Минске, но даже в маленьких городах и местечках – например, Дрибине, Докшицах, Шумилино и Ушачах. Протестующих в Минске избивали во время задержаний, пытали и содержали в изоляторах в нечеловеческих условиях, подчеркивают в ПЦ «Весна».

Кроме этого, «партизаны» в Беларуси ведут «рельсовую войну». В некоторых городах силовики ищут «партизан» среди местных жителей вблизи тех мест, где происходила диверсия. Задержанных после обысков или помещают под стражу в рамках уголовных дел, или бросают в изоляторы по административным статьям.

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