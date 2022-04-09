Зеленский рассказал, сколько российских оккупантов пытаются захватить Мариуполь 3 9.04.2022, 18:39

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Владимир Зеленский

Оборона города — это большое испытание для украинских солдат, которые там находятся.

Мариуполь пытаются взять штурмом 10 тысяч российских оккупантов. Именно такому войску противостоят защитники города, пишет unian.net.

Количество врагов вокруг Мариуполя раскрыл президент Украины Владимир Зеленский во время совместного выступления с федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером, который посетил Киев.

"Стоит Мариуполь. Сколько выстоит Мариуполь? Там наши военные. Мощные, крепкие. Одни из самых крепких, и вы это прекрасно знаете. Вокруг них сегодня 10 тысяч российских военных", — заявил Владимир Зеленский.

Президент отметил, что оборона города — это большое испытание для украинских солдат, которые там находятся. Но если получится удержать Мариуполь, то эти 10 тысяч оккупантов не смогут двинуться на восток страны, который РФ стремится захватить.

На встрече с федеральным канцлером Австрии Зеленский также заявил, что не берется давать прогнозы относительно сражения на Донбассе, к которому активно готовится враг.

"Это будет сложная баталия, мы верим в нашу борьбу, верим в нашу победу", — сказал президент Украины.

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