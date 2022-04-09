Что известно о хоккеисте, который исполнил мечту миллионов белорусов 15 9.04.2022, 20:56

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Артем Пучковский

Кто заехал Таракану по зубам?

Сегодня во время хоккейного матча Лукашенко заехали клюшкой по лицу. Это сделал игрок под номером 7.

Согласно списку игроков команды Минской области, хоккеист под номером 7 — это защитник Артем Пучковский, пишет zerkalo.io.

Известно о нем немного. Спортсмену 33 года, он из Минска. Воспитанник минской «Юности». Играл за «Юниор» (Минск), «Витебск-2» и бобруйский «Шинник», который был его последней профессиональной командой в 2010 году.

Сейчас, судя по всему, Артем Пучковский менеджер по работе с ключевыми клиентами Top Toys. Компании, которая является импортером и дистрибьютором детских игрушек.

По данным сайта sportclub.by, в этом сезоне за команду Минской области он провел четыре игры.

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