Оккупанты сбрасывают на Чернигов агитлистовки с чеченской войны

Оккупанты сбрасывают на Чернигов агитлистовки с чеченской войны16
- 1.05.2022, 8:21
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Это какой-то сюрреализм.
Российские оккупанты сбрасывали на Чернигов и окрестности агитационные снаряды с пропагандистскими листовками времен второй чеченской войны.
Об этом сообщил украинский блогер Антон Птушкин, опубликовав у себя в Facebook фото такой "агитки" и снаряд от нее.
"Граждане Чеченской Республики!" Так начинается листовка из агитационного снаряда (красная штука на фоне), которым российская армия стреляла по Чернигову и его окрестностям", - отметил Птушкин.
В тексте российской листовки жителям Чечни говорят, что их якобы "пытаются втянуть в вооруженное противостояние с федеральными войсками" и "заставить защищать чуждые" им интересы. Еще российские оккупанты добавляют, что "мирная жизнь лучше, чем война".
"Я не знаю, как снаряды, времен Второй чеченской войны оказались в Украине, но рекомендую почитать текст. Это сюр какой-то", - добавил Птушкин.