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Оккупанты сбрасывают на Чернигов агитлистовки с чеченской войны

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  • 1.05.2022, 8:21
  • 16,340
Оккупанты сбрасывают на Чернигов агитлистовки с чеченской войны
фото: УНИАН, Виктор Ковальчук

Это какой-то сюрреализм.

Российские оккупанты сбрасывали на Чернигов и окрестности агитационные снаряды с пропагандистскими листовками времен второй чеченской войны.

Об этом сообщил украинский блогер Антон Птушкин, опубликовав у себя в Facebook фото такой "агитки" и снаряд от нее.

"Граждане Чеченской Республики!" Так начинается листовка из агитационного снаряда (красная штука на фоне), которым российская армия стреляла по Чернигову и его окрестностям", - отметил Птушкин.

В тексте российской листовки жителям Чечни говорят, что их якобы "пытаются втянуть в вооруженное противостояние с федеральными войсками" и "заставить защищать чуждые" им интересы. Еще российские оккупанты добавляют, что "мирная жизнь лучше, чем война".

"Я не знаю, как снаряды, времен Второй чеченской войны оказались в Украине, но рекомендую почитать текст. Это сюр какой-то", - добавил Птушкин.

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