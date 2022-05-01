Украинский танк выехал из стога сена и накрыл огнем оккупантов, собравшихся «на постой»
- 1.05.2022, 9:02
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Сюрприз врагу приготовил спецназ военной контразведки.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко обнародовал кадры борьбы с российской армией, которые раньше не были опубликованы, но точно войдут в историю.
Детали: март, работает СБУ. Село Бобры Киевской области. Российские захватчики выгнали всех жителей из села и думали обосноваться в их домах.
Однако спецназ военной контразведки Украины устроил им «веселую жизнь» - оккупантов накрыли 120-м минометом.
Оказалось, что под стогом сена был замаскирован украинский танк.