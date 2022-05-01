Украинский танк выехал из стога сена и накрыл огнем оккупантов, собравшихся «на постой» 1.05.2022, 9:02

22,038

Сюрприз врагу приготовил спецназ военной контразведки.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко обнародовал кадры борьбы с российской армией, которые раньше не были опубликованы, но точно войдут в историю.

Детали: март, работает СБУ. Село Бобры Киевской области. Российские захватчики выгнали всех жителей из села и думали обосноваться в их домах.

Однако спецназ военной контразведки Украины устроил им «веселую жизнь» - оккупантов накрыли 120-м минометом.

Оказалось, что под стогом сена был замаскирован украинский танк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».