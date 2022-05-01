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Украинский танк выехал из стога сена и накрыл огнем оккупантов, собравшихся «на постой»

  • 1.05.2022, 9:02
  • 22,038
Украинский танк выехал из стога сена и накрыл огнем оккупантов, собравшихся «на постой»

Сюрприз врагу приготовил спецназ военной контразведки.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко обнародовал кадры борьбы с российской армией, которые раньше не были опубликованы, но точно войдут в историю.

Детали: март, работает СБУ. Село Бобры Киевской области. Российские захватчики выгнали всех жителей из села и думали обосноваться в их домах.

Однако спецназ военной контразведки Украины устроил им «веселую жизнь» - оккупантов накрыли 120-м минометом.

Оказалось, что под стогом сена был замаскирован украинский танк.

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