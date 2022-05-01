В Херсонской области ВСУ уничтожили новый российский комплекс «Реппелент-1» 3 1.05.2022, 9:16

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Оккупанты использовали его против беспилотников.

В Херсонской области защитники Украины уничтожили новую российскую станцию радиоэлектронной борьбы.

На Херсонщине уничтожен комплекс "Реппелент-1", сообщили в Оперативном командовании "Юг".

По его данным, вражескую станцию РЭБ уничтожила украинская артиллерия.

"…В Херсонской области артиллерийским огнем наши воины уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы "Реппелент-1", - поделились в Оперативном командовании.

Стоит отметить, что "Реппелент-1" фактически предназначен для того, чтобы выводить из строя беспилотные летальные аппараты противника. Станция может глушить БПЛА, которые находятся на расстоянии до 35 км.

"Реппелент-1" в РФ завершили разрабатывать в 2016-м. В Украине в 2018-м узнали об использовании этого комплекса российской стороной.

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