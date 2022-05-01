«Россияне радостно концентрируются в направлении Гуляйполя, а мы режем их по тылам» 1 1.05.2022, 9:21

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Алексей Арестович

В Запорожской области ВСУ нанесли ряд ударов попунктам управления, складам боеприпасов и резервам противника.

В Запорожской области идет борьба с российскими захватчиками. Часть городов находятся в оккупации, но украинские защитники делают все возможное, чтобы освободить их как можно скорее.

Как сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, сейчас ВСУ делают ставку на замедление наступления противника. Также наносятся удары по его обеспечению, что ослабляет россиян.

По словам Арестовича, ВСУ наносят удары тылам противника. Речь идет о пунктах управления, складах боеприпасов и резервах.

«Это очень ослабляет противника и уменьшает его выпады. Сейчас о замедлении наступления врага можно сказать уверенно, хотя оно началось еще три дня назад», – заявил советник главы ОП.

Враг еще сохраняет наступательный потенциал в направлении Гуляйполя, а вот в направлениях Изюма, Херсона и Николаева атака вражеских тылов уже дала свои плоды.

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