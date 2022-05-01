Под Николаевом после ракетного удара оккупантов поднялся розовый столб дыма 5 1.05.2022, 10:58

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Что произошло?

В воскресенье, 1 мая, ВС РФ нанесли ракетный удар по Николаевской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военно-гражданской администрации Виталий Ким.

После ракетного обстрела руководитель Николаевской ОВА заявил, что российские войска "воюют против украинских удобрений".

На опубликованном снимке можно увидеть, что после прилета ракеты в воздух поднялся столб розового дыма.

Через какое-то время Виталий Ким добавил, что туча стала белой, а специалисты занимаются проверкой воздуха в регионе.

"Оккупанты против украинских удобрений. Селитра/нитроамофоска. Воздух чист", - добавил глава Николаевской ОВА в своем Telegram-канале.

В социальных сетях местные жители предполагают, что ВС РФ могли нанести ракетный удар по складу удобрений, который расположен в Николаевской области. Официального подтверждения этой информации еще нет.

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