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Украинские ПВО уничтожили над Одессой семь самолетов врага

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  • 1.05.2022, 11:27
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Украинские ПВО уничтожили над Одессой семь самолетов врага

Россия пытается обстреливать город из захваченного Крыма.

Силы противовоздушной обороны Одессы работают эффективно, они уничтожили уже 7 самолетов российских оккупантов. Россия обстреливает город из захваченного ими Крыма. В частности, вражеские войска наносили удары береговым ракетным комплексом Бастион – ракетами типа Оникс. Такими же ракетами российские военные обстреливали Сирию. Об этом заявил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

В эфире всеукраинского телемарафона он рассказал о том, что оккупанты наносят ракетные удары по Одессе из оккупированного Крыма. ПВО работает и уничтожает вражеские воздушные цели. В регионе сбили уже семь военных самолетов.

"Одесская ПВО работает очень хорошо. У нас счет по самолетам вражеским 7:0 в пользу Одессы", - сказал Братчук.

Также он добавил, что оккупационные войска бьют ракетами из захваченного Крыма береговым ракетным комплексом Бастион – ракетами Оникс. Этими ракетами захватчики обстреливали Сирию.

Сергей Братчук напомнил, что вечером, 30 апреля, после 18 часов, в Одессе случились взрывы, в результате которых была разрушена взлетная полоса. Ремонту она не подлежит. Там прошла спасательная операция.

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