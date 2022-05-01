В Курской области неожиданно обрушился железнодорожный мост

В Курской области неожиданно обрушился железнодорожный мост14
- 1.05.2022, 14:21
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Причины ЧП пока неизвестны.
В Курской области РФ обвалился мост, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт, передает «Сегодня».
Инцидент произошел на 67-м километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор. По его словам, разрушение конструкции было обнаружено сегодня в 11:20.
Причины ЧП неизвестны. На месте сейчас работают специальные службы, которые должны выяснить, что произошло с сооружением.
"Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов", - отметил губернатор, добавив, что пострадавших в ходе инцидента не было и что жизни и здоровью граждан ничего не угрожает.