В Курской области неожиданно обрушился железнодорожный мост 14 1.05.2022, 14:21

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иллюстрационное фото

Причины ЧП пока неизвестны.

В Курской области РФ обвалился мост, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт, передает «Сегодня».

Инцидент произошел на 67-м километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор. По его словам, разрушение конструкции было обнаружено сегодня в 11:20.

Причины ЧП неизвестны. На месте сейчас работают специальные службы, которые должны выяснить, что произошло с сооружением.

"Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов", - отметил губернатор, добавив, что пострадавших в ходе инцидента не было и что жизни и здоровью граждан ничего не угрожает.

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