«Большинство - безрукие и безногие»: в каком виде на окраину РФ привозят раненых оккупантов 13 1.05.2022, 14:27

17,806

Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko

Подразделения из состава российского Балтфлота понесли серьезные потери в Украине.

В Калининградскую область РФ массово поступают тела погибших русских оккупантов из 11 армейского корпуса (в/ч 25810, место дислокации ‒ город Гусев) из состава Балтийского флота после участия в войне против Украины.

Об этом написал известный журналист Роман Цымбалюк на своей странице в Facebook.

"На этой неделе в Калининград привезли трупы 16 солдат и 34 тяжело раненых (большинство без конечностей). Кроме этого, по имеющейся информации, 28 апреля во время ведения боевых действий в Харьковской области погибли 13 военнослужащих и 23 получили серьезные ранения (их жизнь под угрозой, поскольку нет возможности эвакуировать из состава 11 армейского корпуса)", — сообщил журналист.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».