«Большинство - безрукие и безногие»: в каком виде на окраину РФ привозят раненых оккупантов

«Большинство - безрукие и безногие»: в каком виде на окраину РФ привозят раненых оккупантов13
- 1.05.2022, 14:27
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Подразделения из состава российского Балтфлота понесли серьезные потери в Украине.
В Калининградскую область РФ массово поступают тела погибших русских оккупантов из 11 армейского корпуса (в/ч 25810, место дислокации ‒ город Гусев) из состава Балтийского флота после участия в войне против Украины.
Об этом написал известный журналист Роман Цымбалюк на своей странице в Facebook.
"На этой неделе в Калининград привезли трупы 16 солдат и 34 тяжело раненых (большинство без конечностей). Кроме этого, по имеющейся информации, 28 апреля во время ведения боевых действий в Харьковской области погибли 13 военнослужащих и 23 получили серьезные ранения (их жизнь под угрозой, поскольку нет возможности эвакуировать из состава 11 армейского корпуса)", — сообщил журналист.