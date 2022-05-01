Украинские артиллеристы с помощью «Градов» уничтожают оккупантов

Украинские артиллеристы с помощью «Градов» уничтожают оккупантов2
- 1.05.2022, 15:17
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Сильные кадры.
Вооруженные силы Украины продолжают героически уничтожать и выгонять врага с нашей земли.
Украинские артиллеристы ежедневно дают хорошую взбучку рашистским войскам. В Минобороны показали, как выглядят украинские "Грады", защищающие украинскую землю.
Зрелищные фотографии запечатлены на фейсбук-странице ведомства.
Отмечается, что "Град" имеет ряд важных особенностей. Во-первых, он крайне мобилен благодаря колесному шасси. Во-вторых, время, необходимое для полного залпа составляет 20 секунд.
Именно поэтому обычная тактика "Градов" – это выйти на позицию, сделать полный залп и максимально быстро покинуть ее. Она обеспечивает максимальную безопасность, потому что в условиях контрбатарейной борьбы ответный огонь открывается за считанные минуты.
"Боги войны дают хорошую взбучку рашистским войскам с помощью РСЗО Град. Продолжаем уничтожать и выгонять врага с нашей земли", – говорится в комментарии к фото.