Эксперт: РФ из-за нефтяного эмбарго потеряет до 24% поступлений в госбюджет 1 1.05.2022, 17:07

В случае введения ЕС запрета на импорт нефти, Россия не сможет найти других покупателей.

Российская Федерация в случае введения Европейским Союзом эмбарго на импорт российской нефти потеряет 22-24% поступлений в свой государственный бюджет.

Об этом в эфире телемарафона сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает УНИАН.

«Деньги, которые Российская Федерация получает от нефти, которую продает в Европейский Союз, - это 22-24% общего бюджета Российской Федерации в 2021 году, поэтому потеря этих денег - это очень серьезно, это реально львиная доля всех социальных выплат и значительная часть расходов на военных. Это будет болезненно, сильно и очень важно», - сказал он.

По словам Харченко, в случае введения ЕС нефтяного эмбарго, Россия не сможет найти других покупателей.

«Инфраструктурно и логистически никто в мире не сможет выступить таким покупателем вместо стран Европейского Союза, потому что нет инфраструктуры. Нефтепроводы ведут именно в Европейский Союз. Поэтому ситуация с точки зрения для РФ, мягко говоря, выглядит печально», - добавил он.

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