Беларусь будет пломбировать фуры из Латвии, а также пустые фуры из ЕС
- 1.05.2022, 17:49
Плата за пломбу составляет 10 базовых величин.
В Беларуси расширен перечень стран, фуры из которых будут подлежать оснащению спутниковыми навигационными пломбами. Согласно постановлению правительства РБ, навигационные пломбы теперь будут применяться и при ввозе товаров автотранспортом с территории Латвии. Также в обязательном порядке будут пломбироваться даже порожние фуры, зарегистрированные в ЕС, пишет «Автобизнес».
Постановление правительства от 28 апреля 2020 года N311 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, оно вступает в силу с момента официального опубликования.
Напомним, ранее спутниковыми навигационными устройствами начали оборудовать фуры из Литвы и Польши.
Исключение сделано для грузовиков, которые перевозят товары из Калининградской области в Беларусь по территории Литвы в рамках таможенного транзита.
Также навигационные пломбы можно не использовать тяжеловесным или крупногабаритным транспортным средствам, для проезда которых нужно получать специальное разрешение, а также при перевозке живых животных, при перевозке безвозмездной иностранной помощи, помещаемой под таможенную процедуру таможенного транзита, в случае, если таможенным органом отправления и таможенным органом назначения является таможенный орган РБ.
Плата за пломбу составляет 10 базовых величин.