Беларусь будет пломбировать фуры из Латвии, а также пустые фуры из ЕС 1.05.2022, 17:49

Плата за пломбу составляет 10 базовых величин.

В Беларуси расширен перечень стран, фуры из которых будут подлежать оснащению спутниковыми навигационными пломбами. Согласно постановлению правительства РБ, навигационные пломбы теперь будут применяться и при ввозе товаров автотранспортом с территории Латвии. Также в обязательном порядке будут пломбироваться даже порожние фуры, зарегистрированные в ЕС, пишет «Автобизнес».

Постановление правительства от 28 апреля 2020 года N311 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, оно вступает в силу с момента официального опубликования.

Напомним, ранее спутниковыми навигационными устройствами начали оборудовать фуры из Литвы и Польши.

Исключение сделано для грузовиков, которые перевозят товары из Калининградской области в Беларусь по территории Литвы в рамках таможенного транзита.

Также навигационные пломбы можно не использовать тяжеловесным или крупногабаритным транспортным средствам, для проезда которых нужно получать специальное разрешение, а также при перевозке живых животных, при перевозке безвозмездной иностранной помощи, помещаемой под таможенную процедуру таможенного транзита, в случае, если таможенным органом отправления и таможенным органом назначения является таможенный орган РБ.

Плата за пломбу составляет 10 базовых величин.

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